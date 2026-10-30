Илья Середюк теперь отвечает за горнолыжный туризм во всей России

Глава Кемеровской области Илья Середюк стал председателем рабочей группы "Горнолыжный туризм" комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Туризм". Накануне состоялось первое заседание в рамках Форума туристических территорий, сообщает обладминистрация.

Середюк назвал туризм стратегическим сектором экономики, который создаёт рабочие места, расширяет налоговую базу, делает регионы комфортнее для жизни и привлекательнее для инвестиций. В стране около 400 горнолыжных комплексов, за пять лет выросло количество всесезонных.

– Кузбасс уверенно находится в числе лидеров этой сферы. У нас работает 21 горнолыжный комплекс. Общая протяженность трасс превышает 100 километров. Наши курорты Шерегеш, Танай и Горная Саланга давно стали узнаваемыми брендами, – заявил глава Кузбасса.

В заседании также участвовали заместитель полпреда президента в СФО Олег Денисенко, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, представители субъектов РФ, горнолыжных комплексов и отраслевых объединений.

Середюк предложил регионам обмениваться горнолыжным опытом, чтобы улучшать инфраструктуру, повышать доступность и безопасность отдыха и формировать устойчивый туристический поток.

Участники обсудили организацию медпомощи на склонах, регулирование работы инструкторов и горнолыжных школ, особенности создания инфраструктуры на землях лесного фонда.

Ранее сообщалось, что Кузбасс признали лучшим горнолыжным курортом России.