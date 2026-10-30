Кузбасс просит федеральные деньги на больницы и школы - подробности

В Госдуме приступили к рассмотрению проекта бюджета страны на 2027 год. Кузбасс направил свои заявки на дополнительное федеральное финансирование, которые готовили представители регионального правительства вместе с депутатами. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Главный приоритет – медицина. Власти просят продлить действие программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Кроме того, в списке запросов – закупка нового оборудования для больниц, в том числе детских, и перинатальных центров. Отдельно выделено финансирование профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как именно от них фиксируется самая высокая смертность и в Кузбассе, и в целом по стране.

– Также запросили крупные субсидии на обновление школ, развитие коммунальной инфраструктуры, ремонты и строительство дорог, поддержку аграриев, – написал Илья Середюк.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru также писала о том, что Кузбасс признали лучшим горнолыжным регионом России по версии премии SKI BUSINESS AWARDS. Награду вручили на Форуме туристических территорий в Москве.