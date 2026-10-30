В Усмани расследуют ДТП с тяжелыми травмами 9-летнего велосипедиста

В Усмани правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии, которая случилась еще 11 августа. Как сообщили в областном управлении МВД, 29-летняя женщина, находившаяся за рулем "Форда Фокус", не предоставила преимущество 9-летнему мальчику на велосипеде. В результате ребенок получил тяжкие травмы. Дело расследуют по ч. 1 ст. 264 УК РФ – о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

– Органами предварительного следствия назначена автотехническая экспертиза, которая позволит установить причины и обстоятельства происшествия, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел на улице Фабричной. Тогда мальчика госпитализировали с серьезными повреждениями.