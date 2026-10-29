"Увезли даже туалет": в Кемерове неизвестные разобрали чужой дом по частям – соцсети

В Кемерове кто-то разграбил частный дом на улице Диагональной. Об этом сообщил телеграм-канал "Инцидент Кемерово" со ссылкой на читателя.

По словам автора жалобы, речь идёт о доме по адресу Диагональная, 25. Неизвестные, как утверждается, не ограничились выносом имущества, а демонтировали элементы самого здания.

Как пишет канал, из дома сняли пластиковые окна и двери, убрали электропроводку, линолеум и профлист с крыши. Внутри частично содрали штукатурку со стен и разрушили печь.

– Также разобрали баню из бруса – и увезли даже уличный туалет, – уточнили в посте.

Автор публикации утверждает, что у дома есть собственник пенсионного возраста, однако в последнее время в здании никто не жил.

– В Кемерове теперь так можно, средь белого дня обворовать дом и остаться безнаказанным?! – возмутился автор сообщения.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как влюбленная пара из Кузбасса обокрала пенсионеров на 9 млн.