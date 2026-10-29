Влюбленная пара из Кузбасса обокрала пенсионеров на 9 млн

Мариинске скоро будут судить парочку, которая работала курьерами у мошенников и выманила у кузбассовцев почти 9 миллионов рублей. Как рассказали в полиции, 33-летний мужчина и его 38-летняя сожительница попались на двойном нарушении: их обвиняют и в мошенничестве, и в хранении наркотиков.

Всё началось в июне, когда в полицию Кемерова, Новокузнецка и Мариинска потянулись пожилые люди с заявлениями. Они рассказывали, что их обманули на крупные суммы.

– Общая сумма причиненного ущерба составила около 9 млн рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Схема была страшной и простой: пенсионерам звонили незнакомцы, представлялись силовиками и начинали пугать госизменой и уголовной ответственностью. Чтобы спастись, нужно было отдать деньги курьеру якобы на "декларирование". Так удалось обмануть четверых. Передавая пакеты, люди называли странные кодовые слова: "Умка", "Камчатка", "надежда" и "барон".

Полицейские вышли на след курьера и его сожительницы в Мариинске. Во время задержания у женщины нашли "соль" – синтетический наркотик весом около 0,3 грамма.

Выяснилось, что мужчина нашёл "подработку" в интернете. Он ездил по адресам в Кемерове и Новокузнецке, забирал у пенсионеров деньги, переводил их кураторам и получал свой процент. А на последнее дело затащил и сожительницу. Женщина забрала больше 1,6 миллиона у пенсионерки из Мариинска. Мошенники рассказали ей душещипательную историю: якобы ее погибшему сыну-военнослужащему положена награда. Женщина поверила, отдала паспортные данные, а потом "сотрудник органов" убедил ее отдать деньги курьеру.

Теперь оба сидят под стражей и ждут суда. Им грозит до 10 лет колонии.