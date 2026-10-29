В Кемерове спор из-за увольнения сторожа дошел до областного суда – подробности

Кемеровчанин работал сторожем с 2015 года, но в 2024-м лишился должности. Считая, что его трудовые права нарушены, он обратился в прокуратуру.

Проверка показала, что трудовые отношения прекратили фактически по инициативе работодателя, без волеизъявления работника и с нарушением предусмотренной законом процедуры.

Прокурор района внес руководителю организации представление, а затем обратился в суд с иском. Надзорное ведомство потребовало восстановить мужчину в должности и выплатить ему компенсацию морального вреда.

Однако суд первой инстанции отклонил требования прокуратуры. С этим решением прокурор не согласился и обжаловал его.

– Кемеровский областной суд, изучив материалы дела, принял новое решение об удовлетворении искового заявления прокуратуры, – сообщает надзорное ведомство.

В итоге решение исполнено: мужчине выплатили 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кемеровчанин засудил босса на миллион рублей за увольнение.