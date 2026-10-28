Перевернулся в авто и дал дёру: в Кузбассе поймали нерадивого водителя

Инцидент произошёл ночью на улице Халтурина в Белове. Во время патрулирования росгвардейцы обнаружили перевёрнутую Toyota Corolla, которая, по предварительным данным, наехала на дорожное ограждение.

Рядом с автомобилем находился мужчина, который поспешно удалялся от места аварии. Силовики остановили его и выяснили обстоятельства произошедшего.

– В ходе опроса он признался, что находился за рулем автомобиля, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

27-летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения и его автомобиль передали прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе Land Rover протаранил Toyota – 6 человек оказались в больнице.