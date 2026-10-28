Силовики разбудили кузбассовца и тут же задержали – что он натворил

Инцидент произошёл вечером в квартире на проспекте Октябрьском в Новокузнецке. Прибывшие по сообщению о противоправных действиях росгвардейцы обнаружили женщину с видимыми следами удара на лице. Предполагаемый обидчик в это время спал.

– Сотрудники разбудили и задержали 41-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

По предварительной информации, во время застолья между кузбассовцем и его 29-летней сожительницей произошел конфликт. В ходе ссоры новокузнечанин ударил женщину по лицу. Потом он спокойно лег спать, а пострадавшая обратилась за помощью к силовикам.

После задержания мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе осудили участника нападения, которое обернулось похищением и кражей с банковского счёта.