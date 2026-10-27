Похитил, избил и обокрал: 24-летний кузбассовец ответит за дерзкое нападение

Житель Киселевска получил срок за целую серию тяжких преступлений. Как сообщает Следком Кузбасса и областная прокуратура, 24-летнего парня осудили за грабёж с насилием, похищение человека из корыстных побуждений и кражу денег с банковского счёта.

Выяснилось, что всё началось в январе 2024 года в кафе. Пьяный осуждённый вместе с другом потребовал у незнакомого мужчины деньги – сначала речь шла о 5 тысячах рублей. Тот отказал. Тогда фигуранты усадили его в машину, избили и увезли к ближайшему отделению банка.

– Там осужденный продолжил вымогать у мужчины деньги, а затем забрал его телефон и через мобильное приложение похитил со счета 179 тыс. рублей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Дело расследовали при поддержке сотрудников ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Чтобы ущерб было с чего возмещать, суд по ходатайству следователя арестовал имущество осуждённого – распоряжаться им он теперь не может.

С учётом позиции гособвинителя суд дал виновному 7 лет колонии строгого режима. Также удовлетворил иск потерпевшего: с осуждённого взыщут 179 тысяч рублей за ущерб и ещё 150 тысяч – за моральный вред.

Дело соучастника выделили в отдельное производство – его действиям ещё дадут оценку.

Приговор вступил в законную силу.