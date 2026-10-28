Кузбассовцы, готовившие теракт в здании ФСБ в Кемерове, задержатся в СИЗО

Ранее стало известно, что жительница Новокузнецка совместно с мужчиной готовили теракт в здании регионального управления ФСБ в Кемерове.

По данным УФСБ России по Кузбассу, за денежное вознаграждение кузбассовцы фотографировали и снимали на видео здание управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, чтобы передать материалы через мессенджер представителю террористической организации. Съёмка предназначалась для последующей организации взрыва.

Довести задуманное до конца мужчина и женщина не смогли: их деятельность пресекли силовики.

– 28.10.2026 Центральный районный суд г. Кемерово продлил ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, обвиняемых в подготовке террористического акта, на срок до 02.02.2027, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Постановление суда на момент публикации не вступило в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как молодая парочка готовила теракт в Кемерове.