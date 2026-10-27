В Кузбассе готовили теракт в здании ФСБ – подробности

По данным УФСБ России по Кузбассу, жительница Новокузнецка через Telegram установила контакт с террористической организацией.

– После чего ей поступило предложение за денежное вознаграждение осуществить фото и видеосъемку здания УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, прилегающих к нему территорий, а также служебных машин и сотрудников управления, для последующего совершения террористического акта – взрыва в здании управления, – уточнили в ведомстве.

Женщина привлекла к этому знакомого, который разделял её политические взгляды. Вместе они отправились к зданию управления ФСБ в Кемерове и провели фото – и видеосъёмку. Кроме того, мужчина зашёл внутрь здания и снял обстановку в помещениях.

Однако довести задуманное до конца кузбассовцы не смогли: их деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

В итоге в отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ – приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как молодая парочка готовила теракт в Кемерове.