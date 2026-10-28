Автопарк и база отдыха на Ладоге: у "отца" Госстройнадзора Петербурга нашли активы на 1,5 млрд

В надзорном ведомстве чиновника неофициально называли "отцом" инспекторского состава. Он проработал в Госстройнадзоре 23 года, а в 2024-м уволился "по собственному желанию". Однако тогдашний прокурор Петербурга через суд добился изменения формулировки на "утрату доверия" из-за предоставления недостоверных сведений о доходах и имуществе. По данным прокуратуры, мужчина специально развелся с женой, чтобы не указывать в декларациях ее активы, хотя фактически продолжал с ней жить.

По данным Генпрокуратуры, у экс-чиновника и его близких хотят изъять в пользу государства 7 земельных участков в Петербурге, 24 в Ленобласти и 4 в Новгородской области. Также у него нашли 8 жилых и 31 нежилое здание, 9 квартир, парковочное место, 8 автомобилей и катер.

– Захаров во время госслужбы не соблюдал антикоррупционные обязанности, использовал свое положение во власти и авторитет в корыстных целях, приобретал имущество, стоимость которого превышала его законные доходы, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Значительная часть недвижимости относится к базе отдыха "Ладога Озеро", которой владеет компания "Реал-Яхтинг". По данным ведомства, учредителями фирмы числятся дочь и сын Захарова, которые, как считает прокуратура, были лишь номинальными владельцами. Среди автомобилей в автопарке семьи числятся премиальные Mercedes-Benz, Audi, а также более скромные Skoda, Toyota и Ford.

Сам Вячеслав Захаров сейчас владеет четырьмя фирмами в ДНР, которые занимаются производством бетона, управлением недвижимостью и строительством. По словам юристов, шансы на изъятие имущества высоки: по антикоррупционным искам доказывать законность происхождения активов должен сам экс-чиновник. Об этом пишет "КП-Петербург".