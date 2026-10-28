Видеоняня раскрыла кошмар: многодетная мать избивала малыша и бросала его в кроватку

После рождения третьего малыша в 2024 году жительница Екатеринбурга не ушла в декрет и продолжила трудовую деятельность. К весне 2025 года у нее развилась послеродовая депрессия. В этот период, когда мужа не было дома, она начала применять физическую силу к годовалому сыну. Отец ребенка узнал об этом только ближе к концу года, случайно наткнувшись на сохраненные записи видеоняни из детской.

Изначально мужчина планировал использовать эти кадры как аргумент в бракоразводном процессе. Однако в итоге в отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей. Следствие установило, что в квартире в Октябрьском районе она неоднократно била ребенка и бросала его с высоты в детскую кроватку.

Несмотря на диагностированную депрессию, судебно-психиатрическая экспертиза признала 41-летнюю женщину вменяемой. Специалисты пришли к выводу, что она отдавала отчет своим действиям. Доказательством вины послужили три эпизода нанесения ударов, попавшие в объектив камеры.

– Находясь в квартире в Октябрьском районе города Екатеринбурга, неоднократно наносила удары своему малолетнему ребенку, а также бросала с высоты в детскую кроватку, – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Сейчас пара сохранила брак, и женщина продолжает воспитывать детей вместе с супругом. Ее защитник утверждает, что подсудимая осознала содеянное, регулярно посещает психолога и больше не допускает противоправных действий. Суд учел признание вины и раскаяние, назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Помимо этого, женщина обязана выплатить в пользу младшего сына 300 тысяч рублей. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".