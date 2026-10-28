К началу работы подъемников в Шерегеше заработала новая базовая станция LTE

Улучшение качества связи гости курорта почувствуют на канатных дорогах "Булочка", "Хлебница", "Запад", "Восток" и "Мустаг" в секторе Б, которые заработают уже в ближайшую пятницу. Мобильным интернетом МТС на более комфортной скорости можно будет пользоваться на трассах, в кассах, кафе и местах отдыха на выкате сектора.

Новая базовая станция поможет разгрузить сеть на курорте в часы пик: покрытие LTE МТС есть на всех трассах Шерегеша. Кроме того, оператор обновил базовые станции в посёлке – на улицах Дзержинского и Гагарина, где находятся многоквартирные дома и продовольственные магазины.

– С каждым годом мы улучшаем качество связи в Шерегеше вслед за расширяющейся туристической инфраструктурой. Оценить работу нового телеком-оборудования первые гости курорта смогут уже 30 октября, когда заработают подъемники в секторах А и Б. К официальному открытию сезона мы проведём дополнительные работы на сети, чтобы сотрудникам и гостям курорта не было тесно онлайн в часы пик. Туристы из других регионов, прибывающие в Кузбасс авиатранспортом, смогут воспользоваться быстрым мобильным интернетом сразу по прилету. В августе мы развернули внутреннее покрытие LTE в новом терминале аэропорта Новокузнецка, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Благодаря сильным снегопадам на юге Кузбасса подъемники и трассы оператора "Каскад" начнут работу в Шергеше 30 октября. Официальный старт горнолыжного сезона 2026-2027 запланирован на 21 ноября.