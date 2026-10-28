Спор вокруг караоке закончился избиением: в Краснодаре начали проверку

По данным ведомства, сейчас сотрудники полиции устанавливают личности всех участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.

По информации, распространяемой в социальных сетях, драка случилась 25 октября около половины первого ночи. Согласно этим же сообщениям, поводом для нападения стал спор вокруг караоке – именно это обстоятельство, по версии пользователей, спровоцировало эскалацию конфликта, переросшего в физическую расправу над одним из участников.

– Официального подтверждения мотива от правоохранителей пока нет: в МВД подчеркивают, что проверка только началась, и преждевременные выводы делать не стоит, – говорится в сообщении.

В зависимости от тяжести нанесенных телесных повреждений и установленных обстоятельств участникам инцидента может грозить ответственность по нескольким направлениям. За нарушение покоя граждан в ночное время предусмотрена административная ответственность по региональному законодательству. Если экспертиза подтвердит вред здоровью, квалификация может варьироваться от побоев до более тяжких статей УК РФ в зависимости от последствий. Об этом пишет KubanPress.