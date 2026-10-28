Машина вылетела на встречку: подробности страшной аварии на Кубани - двое погибли

Трагедия произошла днем 26 октября в Выселковском районе Кубани. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария случилась около 16:30 на автодороге "Выселки – Кирпильская".

52-летний мужчина за рулем "Тойоты Камри" решил обогнать попутный транспорт. Он выехал на встречную полосу в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра и врезался в "Хёндэ Акцент".

Удар пришелся на встречную иномарку. В результате 38-летняя женщина, находившаяся за рулем "Хёндэ", и ее пассажир скончались на месте до приезда скорой. Их личности сейчас устанавливаются.

В момент аварии в салоне "Хёндэ Акцент" находились несовершеннолетние пассажиры. С травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали годовалого ребенка и 7-летнего мальчика. Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о том, были ли дети пристегнуты в детских удерживающих устройствах, уточняется.

Стоит отметить, что это не единственная трагедия на кубанских дорогах за последние дни. По данным Госавтоинспекции региона, с 23 по 25 октября на территории края произошло 48 аварий. В них погибли пять человек, а 54 участника движения получили травмы.

Сейчас по факту смертельного ДТП под Выселками полиция проводит проверку. Об этом пишет KubanPress.