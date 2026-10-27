Владельца прокопьевской сауны-убийцы потребовали посадить почти на 10 лет

В Прокопьевске начались судебные прения по резонансному делу о сауне-убийце, сообщает объединённый пресс-центр судов Кузбасса.

На скамье подсудимых – владелец сауны Алексей Долгачев, его брат Павел и администратор Елена Селищева. Всех троих обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель пяти подростков.

Гособвинитель во вторник, 27 октября, потребовал посадить фигурантов почти на 10 лет.

– Попросил признать подсудимых виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ и назначить им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима: Д. А. – на 9 лет 6 месяцев, Д. П. – на 9 лет 4 месяца, С. Е. – на 9 лет, – сообщает суд.

Также обвинение требует удовлетворить иски о компенсации морального вреда.

На заседании 29 октября слово дадут защите.

Напомним, в ночь на 1 февраля в Прокопьевске загорелась сауна на улице Кубанской. Трое девушек и двое юношей в возрасте 15–17 лет погибли на месте, отравившись дымом. Единственная выжившая – 16‑летняя девушка – выбежала на улицу в купальнике. В июне расследование завершили, Следком передал материалы в суд.