"Вырваны ребра, видны следы когтей": кто нападает на скот в уральском селе

С начала осени в Серебрянке погибли четыре теленка в возрасте от пяти до шести месяцев. Местные уверены, что на животных напал хищник. Первый случай произошел 8 сентября всего в 200-300 метрах от хозяйства.

– Теленок кричал в течение 5-10 минут, а следом на большой скорости мимо хозяйства пронеслось все деревенское стадо, находящееся на самовыпасе, – рассказала местная жительница.

В тот же день семья обратилась к директору компании, занимающейся охотой и отловом диких животных, а также к государственному инспектору. Вместе они обследовали местность и рядом с задранным теленком нашли 11-сантиметровый след. Эксперты заключили, что это размер лапы медвежонка 2–3 лет.



Вечером того же дня охотники отправились искать зверя, но, по словам местных, промахнулись. 12 сентября нашли еще двух убитых телят. У пострадавших животных были вырваны ребра, внутренние органы, а на крупе и задних конечностях виднелись следы когтей и рваные раны.



7 октября хищник смертельно ранил еще одного теленка. В этот же день семья обратилась в Департамент по охране животного мира Свердловской области. Провели еще одну проверку, в комиссию вошел также глава Серебрянки.



Однако итоги обследования, о которых сообщили 19 октября, оказались неожиданными. Согласно документу, первоначальные выводы инспектора и охотника изменились: следы нападения хищника нашли только на одной туше. Причина гибели остальных животных, по данным ведомства, не установлена. Следов пребывания медведя, включая разделение или закапывание туши, не обнаружено.



Тем не менее для защиты людей ведомство издало приказ о регулировании численности. Разрешена добыча одной особи бурого медведя в местных охотничьих угодьях до 5 ноября. Всего с 1 августа здесь добыли четыре особи бурого медведя.



Местные жители опасаются, что хищник вернется в село и продолжит убивать скот. Редакция "КП-Екатеринбург" отправила запрос в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.