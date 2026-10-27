"Предупреждений не было": в МЧС раскрыли, как наказывали нарушителей на воде в Кузбассе

За сезон с мая по октябрь в Кузбассе выявили 161 нарушение правил эксплуатации маломерных судов. Об этом журналисту VSE42.RU рассказал Ярослав Максимов, заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Кузбассу, главный государственный инспектор по маломерным судам Кемеровской области.

– За все правонарушения люди понесли установленную законом ответственность – им назначали административные штрафы. Предупреждений, насколько я помню, у нас не было. Все нарушения были достаточно серьезными, – подчеркнул инспектор.

По словам Максимова, среди наиболее серьёзных нарушений – управление маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы выявляли суда, которые не были зарегистрированы или не прошли техническое освидетельствование.

Самым распространённым нарушением стало отсутствие спасательных жилетов. Их не оказывалось либо на борту судна, либо непосредственно на людях во время эксплуатации маломерных судов.