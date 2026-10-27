В Шерегеше перед стартом сезона объявился медведь - подробности

Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса дало официальный комментарий по поводу видео с медведем в Шерегеше. Как сообщили в ведомстве, авторы ролика не обратились в ЕДДС и не сообщили, где именно сняли животное.

Минлесхоз обратился к авторам видео с просьбой связаться с ними по номерам +7(3842)54-04-14 и 75-25-63 или позвонить в ЕДДС. В ведомстве подчеркнули: от них сообщений не поступало. Место, где было замечено животное, неизвестно, а контактов для уточнения информации и экстренного принятия мер нет.

В ведомстве предупредили: снимая видео о медведе и не сообщая в специальные службы, авторы своим бездействием могут спровоцировать ситуацию, которая угрожает жизни людей.

Минлесхоз еще раз напомнил, что при встрече с медведем нужно срочно сообщать в ЕДДС. Это позволит Министерству и администрации округа принять меры для урегулирования ситуации. Без точной информации о месте съемки быстро отправить на место оперативную мобильную группу невозможно.