Пошел в разнос после скандала с бывшей: кузбассовец головой ударил полицейского

По данным суда, инцидент произошёл в августе 2026 года в Новокузнецке. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал в квартире бывшей жены. После этого его доставили в отдел полиции.

Недовольный действиями сотрудника, 56-летний новокузнечанин ударил правоохранителя головой.

– <…> будучи недовольным правомерными действиями сотрудника полиции, нанес один удар своей головой в область лица потерпевшего, чем причинил ему телесные повреждения и физическую боль, – сообщает прокуратура Кузбасса.

В суде кузбассовец не признал вину. Он настаивал, что не наносил полицейскому умышленного удара. Тем не менее, суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

– Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, – уточнили в Следкоме Кузбасса.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Новокузнецке задержали мужчину, который во время пьяной ссоры избил своего знакомого.