В Кузбассе извращенец получил 8 лет за то, что творил на глазах у троих детей

Житель Тайги выслушал приговор за преступление против половой неприкосновенности малолетних. 26 октября 2026 года Кемеровский областной суд признал 56-летнего мужчину виновным по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ.

Выяснилось, что обвиняемый воспользовался беззащитным положением трёх детей, которым ещё не исполнилось двенадцати лет. В силу возраста они не могли себя защитить. В мае 2026 года за забором придомовой территории, где находились потерпевшие, мужчина совершил в их присутствии действия, направленные на удовлетворение сексуального влечения.

При назначении наказания суд учёл признание вины, состояние здоровья обвиняемого и другие смягчающие обстоятельства. В совокупности их признали исключительными. В итоге мужчине дали 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

– А также наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением несовершеннолетних, на срок 8 лет, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.