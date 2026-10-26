Нашла лазейку в системе: в Кузбассе сотрудница ПВЗ придумала хитрую схему краж

В июле 2026 года представитель пункта выдачи обратился в полицию Прокопьевска после инвентаризации. Выяснилось, что пропали товары на сумму более 20 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что к исчезновению заказов причастна 32-летняя менеджер по работе с клиентами в ПВЗ.

– Она заказывала товары через личный кабинет на торговой площадке, а затем оформляла их как возвращенные покупателями, – сообщает полиция Кузбасса.

При этом вещи, косметику и комплектующие для гаджетов женщина не отправляла в сортировочный центр, а забирала себе.

В итоге в отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Материалы дела направили в суд.

Во время расследования сотрудница ПВЗ вернула часть похищенного.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как сторож аэродрома нагло обчистил работодателя в Кузбассе.