"Кирпичи падали на ребенка": в Нижнем Тагиле семья боится оставаться в квартире с рушащимся потолком

В Нижнем Тагиле в квартире дома № 38 на улице Солнечной обрушилась часть потолка в ванной комнате. По словам жильца, в соседнем помещении в этот момент находился ребенок. Семья из пяти человек опасается оставаться в квартире до расселения аварийного дома.
Вечером 24 октября в квартире на Солнечной, 38 произошло обрушение – кусок потолка рухнул прямо в ванной комнате. В этот момент в соседнем помещении находился ребенок, и, по словам хозяина квартиры, кирпичи падали в опасной близости от него.
– Кирпичи там на ребенка падали, когда он в туалетной комнате находился. Могло все гораздо хуже быть, – рассказал жилец редакции Tagilcity.
После случившегося жильцы вызвали экстренные службы, полицию и коммунальщиков. Выяснилось, что дом официально признали аварийным еще 16 сентября. Семья из пяти человек – двое взрослых, двое детей и бабушка – оказалась в подвешенном состоянии: оставаться в квартире страшно, а переезжать некуда.
Представители управляющей компании предложили отремонтировать потолок, однако такой подход у жильцов вызвал сомнения – они потребовали проведения экспертизы.
– Мы говорим управляющей компании: давайте экспертизу. Они отвечают, что экспертиза уже была, дом признан аварийным, и предлагают ехать жить в общежитие. Но там совершенно никаких условий нет, – рассказал мужчина.
Еще одна проблема – альтернативное жилье. У семьи есть другая квартира, но она находится в стадии ремонта и в другом районе города. Дети ходят в школу во дворе текущего дома, так что переезд сейчас сильно усложнит жизнь.
– У нас, конечно, есть квартира, но там только начали ремонт. Она вся разбитая, подготовленная к ремонту. И это совершенно другой район города. А у нас школа во дворе, – объяснил он.
По словам жильца, коммунальщики предположили, что причиной обрушения могла стать незаконная перепланировка. Хозяин квартиры это отрицает: по его словам, ремонт в помещении делали еще прежние владельцы, а семья заехала в уже перестроенное жилье. Мужчина настаивает на полноценном обследовании конструкций и добивается компенсации, чтобы переехать из опасного дома.