"Кирпичи падали на ребенка": в Нижнем Тагиле семья боится оставаться в квартире с рушащимся потолком

Вечером 24 октября в квартире на Солнечной, 38 произошло обрушение – кусок потолка рухнул прямо в ванной комнате. В этот момент в соседнем помещении находился ребенок, и, по словам хозяина квартиры, кирпичи падали в опасной близости от него.

– Кирпичи там на ребенка падали, когда он в туалетной комнате находился. Могло все гораздо хуже быть, – рассказал жилец редакции Tagilcity.

После случившегося жильцы вызвали экстренные службы, полицию и коммунальщиков. Выяснилось, что дом официально признали аварийным еще 16 сентября. Семья из пяти человек – двое взрослых, двое детей и бабушка – оказалась в подвешенном состоянии: оставаться в квартире страшно, а переезжать некуда.

Представители управляющей компании предложили отремонтировать потолок, однако такой подход у жильцов вызвал сомнения – они потребовали проведения экспертизы.

– Мы говорим управляющей компании: давайте экспертизу. Они отвечают, что экспертиза уже была, дом признан аварийным, и предлагают ехать жить в общежитие. Но там совершенно никаких условий нет, – рассказал мужчина.

Еще одна проблема – альтернативное жилье. У семьи есть другая квартира, но она находится в стадии ремонта и в другом районе города. Дети ходят в школу во дворе текущего дома, так что переезд сейчас сильно усложнит жизнь.

– У нас, конечно, есть квартира, но там только начали ремонт. Она вся разбитая, подготовленная к ремонту. И это совершенно другой район города. А у нас школа во дворе, – объяснил он.

По словам жильца, коммунальщики предположили, что причиной обрушения могла стать незаконная перепланировка. Хозяин квартиры это отрицает: по его словам, ремонт в помещении делали еще прежние владельцы, а семья заехала в уже перестроенное жилье. Мужчина настаивает на полноценном обследовании конструкций и добивается компенсации, чтобы переехать из опасного дома.