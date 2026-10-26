Грызуны, трещины и холод: в Первоуральске возбудили дело из-за аварийного общежития

Здание 1960 года постройки, по словам местных жителей, давно превратилось в непригодное для жизни. Люди рассказывают, что стены пошли глубокими трещинами, кровля протекает, а внутренняя отделка разрушается. При этом в комнатах нет ни отопления, ни горячей воды. Вдобавок ко всему в доме расплодились грызуны и насекомые – санитарная обстановка там критическая.

– Неоднократные попытки жильцов добиться признания дома аварийным через местные инстанции не привели к результату, – говорится в сообщении.

Из-за этого ситуацией заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный отчет о том, как идет расследование, и какие меры принимаются, чтобы защитить права жильцов. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате. Об этом пишет Tagilcity.