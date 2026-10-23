Затолкали в багажник и связали: в Кузбассе похитили маленького мальчика

Как установил суд, все произошло в июне 2026 года в Прокопьевске.

18-летний парень и 14-летний подросток силой заставили 10-летнего мальчика, который похитил у них электронную сигарету и жидкость для нее, залезть в багажник автомобиля ВАЗ. Затем они вывезли ребенка в гараж. Там мальчику связали руки и ноги, а потом вынесли на улицу. Спустя некоторое время школьник смог сам освободиться и убежать.

– В судебном заседании подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В итоге суд признал молодых людей виновными в похищении несовершеннолетнего.

С учетом всех обстоятельств 18-летнему кузбассовцу назначили шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его 14-летний сообщник получил три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что двое кузбассовцев устроили разбой с похищением и издевательствами.