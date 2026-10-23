Искали по всему Кузбассу: силовики нашли десятки беглецов в неожиданных местах

В Кузбассе прошла масштабная операция "Розыск", в ходе которой силовики задержали 24 осужденных, объявленных в федеральный розыск.

В операции участвовали 176 сотрудников ГУФСИН при поддержке отдела специального назначения "Кедр". Они искали людей, которые скрывались от следствия и суда, уклонялись от отбывания наказания в колонии-поселении или не являлись на контроль в уголовно-исполнительную инспекцию.

Всего правоохранители проверили более 250 адресов. Некоторых беглецов обнаружили в самых неожиданных местах.

Так, двух женщин нашли в шкафах.

– При проверке частного дома в спальной комнате в шкафу обнаружили женщину 1979 года рождения, осужденную к принудительным работам за неуплату алиментов и не прибывшую к месту отбывания наказания, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Другую женщину, 1990 года рождения, нашли в шкафу многоквартирного дома в Кемерове. Она была осуждена к исправительным работам за кражу.

Всех задержанных доставили в места принудительного содержания. Дальнейшую их судьбу определит суд.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что почти сотню мигрантов с позором выгонят из Кузбасса.