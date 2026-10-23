"Вышел на балкон — и взрыв": пострадавший при атаке БПЛА липчанин пришел в себя

Врачи уже вывели из медикаментозной комы 25-летнего липчанина, который получил ранения головы и груди во время атаки беспилотника. Парень уже пришёл в себя.

Глава местного минздрава Лилия Самошина поделилась последними новостями: пострадавший находится в ясном уме, хотя его состояние всё ещё считается стабильно тяжёлым.

– Момент попадания беспилотника в квартиру он хорошо помнит. Во время атаки он вышел на балкон и произошел взрыв, – сказала Самошина.

Ранее команда сосудистых и кардиохирургов из областной больницы провела оперативную хирургическую процедуру. Медики вытащили кусок металла прямо из сердца пациента, а также зашили перикард и плевру.