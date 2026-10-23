Сошел с рельсов: в Кузбассе на железной дороге произошло ЧП

На железнодорожной станции в Кузбассе с рельсов сошёл вагон. Транспортная прокуратура и следователи организовали проверку.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 23 октября, около 10 часов.
– На станции Мариинск Красноярской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход с рельсов порожнего вагона, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Надзорное ведомство выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Проверку организовали и следственные органы.
– Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, – сообщает Восточное МСУТ СК России.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе на железной дороге погибли два человека.