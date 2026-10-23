Происшествия

Сошел с рельсов: в Кузбассе на железной дороге произошло ЧП

На железнодорожной станции в Кузбассе с рельсов сошёл вагон. Транспортная прокуратура и следователи организовали проверку.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 23 октября, около 10 часов.

– На станции Мариинск Красноярской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход с рельсов порожнего вагона, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Проверку организовали и следственные органы.

– Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, – сообщает Восточное МСУТ СК России.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе на железной дороге погибли два человека.

Фото: max / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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