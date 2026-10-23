Подожгла полицейскую машину и загорелась сама: в Кузбассе осудили жертву мошенников

Центральный районный суд Новокузнецка признал 28-летнюю горожанку виновной в поджоге полицейской машины, сообщают в пятницу областные МВД и прокуратура.

Женщина в марте стала жертвой телефонных мошенников, взяла кредиты и перевела около 670 тысяч рублей. Затем интриганы пригрозили ей обвинением в финансировании террористов и потребовали сжечь служебный автомобиль.

– Осуждённая, выполняя указания собеседников, облила капот служебного автомобиля горючей смесью и подожгла его имеющейся при себе зажигалкой, – сказали в прокуратуре.

МВД показало поджог на видео. На кадрах запечатлено, как дама поджигает авто и случайно загорается сама. Очевидец скрутил женщину и не дал уйти.

Полицейские и пожарные быстро потушили пылающую машину, но она успела обгореть. Ущерб приблизился к 450 000 рублей.

На новокузнечанку завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Она признала вину. Суд в итоге назначил год принудительных работ с удержанием 10% дохода.