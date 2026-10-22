Микроавтобус врезался в фуру и загорелся: под Тобольском погибли семь человек

Под Тобольском произошла страшная трагедия. По данным экстренных служб, около 23:20 на 278-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск микроавтобус Volkswagen Caravelle врезался в заднюю часть грузовика MAN одной из торговых сетей.

В момент столкновения фура стояла последней в колонне автомобилей у светофора на участке с реверсивным движением. Авария произошла в зоне действия знака "Дорожные работы". От удара микроавтобус загорелся.

– В результате трагедии погибли семь человек: пятеро пассажиров сгорели в салоне, еще двоих удалось вытащить из машины, но спасти им жизнь не удалось, – говорится в сообщении.

В живых остались водитель микроавтобуса, мужчина 33 лет, и один пассажир – их госпитализировали.

Личности погибших сейчас устанавливаются. По предварительной информации, пассажиры ехали из города Сибай Башкирии в Сургут.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, Тюменской областной службы экстренного реагирования и Госавтоинспекции. Движение на участке частично ограничено. Об этом пишет Ugra-news.ru.