"Один прогиб – и ты погиб": Григорий Лепс спел песню про Кузбасс

На чемпионате России по вольной борьбе, который проходит в Кемерове в субботу, презентовали песню Григория Лепса – артист исполнил композицию, посвящённую Кузбассу. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк, заодно опубликовав клип на песню.

– "Один прогиб – и ты погиб", "За Кузбасс – за тайгу под большими снегами. За Сибирь – за шахтёрский прославленный край", – поётся в песне.

Губернатор добавил, что на соревнования приехали сильнейшие борцы из 11 регионов. Кузбасс представляют два спортсмена: в весовой категории до 97 килограммов – Константин Пшеничников из Междуреченска, в категории до 125 килограммов – Остап Пасенок из Кемерова.

Почётными гостями стали легенды спорта: пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Кубы Михаин Лопес, а также Александр Карелин и Артур Таймазов.