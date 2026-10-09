Спустя 34 года: в Тюменской области сестра погибшей отсудила миллион у убийцы

Осенью 1992 года 21-летний мужчина познакомился с девушкой в одном из кафе Тобольска. Во время прогулки между ними произошел конфликт. Спустя годы мужчина рассказал следователям, что ударил спутницу кухонным ножом в шею, а затем задушил ее платком.

В 1997 году он, уже отбывавший наказание по другому делу, сообщил о преступлении. Однако расследование приостановили, и к нему вернулись лишь почти 30 лет спустя.

В июне 2026 года Тобольский городской суд прекратил уголовное дело из-за истечения срока давности. Гражданский иск сестры погибшей на миллион рублей тогда оставили без рассмотрения, разъяснив женщине, что она может потребовать компенсацию отдельно.

После этого она обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало иск о возмещении морального вреда, указав на страдания, которые женщина перенесла из-за гибели сестры.

На этот раз суд полностью удовлетворил требования и постановил взыскать с мужчины миллион рублей в пользу родственницы погибшей. Прокуратура взяла исполнение под свой контроль. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что резонансное дело об убийстве подростка в Кузбассе дошло до суда.