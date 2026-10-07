"Нет дохода – нет налога": что важно знать самозанятым россиянам – юрист

Самозанятым россиянам достаточно запомнить одно простое правило, чтобы правильно легализовать доходы. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, если заказчик – обычный человек, ставка налога для самозанятого составляет 4%. При получении денег от организации или индивидуального предпринимателя применяется ставка 6%.

При этом у режима есть ограничение по доходам. Как отметил юрист, годовой лимит составляет 2,4 млн рублей, то есть в среднем до 200 тысяч рублей в месяц. При превышении установленного лимита самозанятый теряет право применять этот специальный налоговый режим.

– Но для старта или подработки это более чем достаточно. И ключевое: нет дохода – нет налога. В отличие от ИП, здесь нет никаких обязательных страховых взносов, которые нужно платить, даже если ничего не заработали, – объяснил специалист.

Есть у режима и дополнительный бонус. Государство предоставляет налоговый вычет 10 тысяч рублей. Он автоматически используется для уменьшения будущих налоговых платежей, поэтому на первоначальном этапе фактическая налоговая нагрузка оказывается ниже.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что самозанятых Кузбасса поставили в жёсткие рамки с 1 октября.