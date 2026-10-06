Общество

В Кемерове внезапно перенесли время запуска сирен – когда они зазвучат

Экстренные службы изменили дату проверки систем оповещения, о чём стало известно за день до изначально названного времени.

Сирены завоют в Кемерове, Новокузнецке и на других территориях Кузбасса не в среду, 7 октября, как планировалось изначально, а в пятницу, 9 октября.

– Дата перенесена с 7 на 9 октября, – сказали сайту VSE42.Ru в кемеровском управлении ГО и ЧС.

Управление по защите Новокузнецка также сообщает о переносе на пятницу.

Прозвучат сирены трижды:

  • с 10:30 по 10:31;
  • с 10:45 по 10:46;
  • с 11:00 до 11:03.

После каждого запуска будет произведён перехват сигнала радио, ТВ, проводного вещания, для уведомления по проводимой проверке.

Горожан просят не паниковать.

Напомним, запускать сирены по всему Кузбассу хотят для технической проверки.

Фото: VSE42.Ru
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