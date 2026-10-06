В Кемерове внезапно перенесли время запуска сирен – когда они зазвучат

Экстренные службы изменили дату проверки систем оповещения, о чём стало известно за день до изначально названного времени.
Сирены завоют в Кемерове, Новокузнецке и на других территориях Кузбасса не в среду, 7 октября, как планировалось изначально, а в пятницу, 9 октября.
– Дата перенесена с 7 на 9 октября, – сказали сайту VSE42.Ru в кемеровском управлении ГО и ЧС.
Управление по защите Новокузнецка также сообщает о переносе на пятницу.
Прозвучат сирены трижды:
- с 10:30 по 10:31;
- с 10:45 по 10:46;
- с 11:00 до 11:03.
После каждого запуска будет произведён перехват сигнала радио, ТВ, проводного вещания, для уведомления по проводимой проверке.
Горожан просят не паниковать.
Напомним, запускать сирены по всему Кузбассу хотят для технической проверки.