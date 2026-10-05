"Куда смотрит УК?!": в кемеровском дворе дерево обрушилось на детей

В Кемерове на проспекте Ленинградский, 25б, упало дерево, едва не раздавив детей, рассказал в понедельник подписчик паблика "Инцидент Кемерово".

– Куда смотрит управляющая компания "Крепость"? Почему не спиливает гнилые деревья?! Дерево чуть не прибило троих детей! – сокрушается автор.

Судя по кадрам, дерево не выдержало сильного ветра, который бушует в областном центре, и обрушилось на ребят. К счастью, трагедии не произошло, однако горожане всё равно крайне возмущены.

Городская администрация сообщает, что выясняются обстоятельства, специалисты УК "Крепость" выехали на место.

– Руководству УК поручено в кратчайшие сроки провести полное обследование остальных деревьев в указанном дворе на предмет аварийности, – сказали в мэрии.

Госжилинспекция проведёт проверку, и если вскроется, что УК плохо следит за зелёными насаждениями, накажет коммунальщиков.

Напомним, в понедельник на Кемерово обрушился жуткий ветер, от которого трещат деревья.