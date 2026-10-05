"В подъезде - парилка, как в бане": новосибирцев три недели топит кипятком

О проблеме житель дома №8/2 на улице Есенина рассказал КП-Новосибирск. По его словам, коммунальщики уже несколько лет периодически приезжают во двор, разрывают землю в поисках повреждения, а затем закапывают яму. Однако спустя некоторое время ситуация повторяется.

На этот раз первые признаки неисправности, по словам мужчины, появились еще в сентябре. Из холодного крана у жильцов начала идти теплая вода. Позже они обнаружили горячую воду и в подвале дома.

– Мы вызывали СГК, я даже один раз сам присутствовал. Вечером приехали, открыли колодцы, полные кипятка. Уже на протяжении трех недель никто ничего не делает. В подвале постоянно сырость, уже и плесенью пахнет. В подъезде – парилка, как в бане. Электрощитовая в подъезде стоит, с нее тоже уже влага поступает. А это электрооборудование нашего дома – там замыкание, со всеми вытекающими, может произойти, – рассказал сибиряк.

Жильцы обращались в коммунальные службы и администрацию Дзержинского района, однако пока не получили четкого ответа о том, кто должен устранить повреждение. Кроме того, в многоэтажке до сих пор нет отопления.

Председатель дома рассказал КП-Новосибирск, что заявки от жильцов продолжают передавать в различные инстанции. В них указывают на затопление, конденсат на стенах и повышенную влажность возле электрощитовой.

– Но пока проблема остается: вода ни на минуту не прекращает идти, как топила, так и топит. Прямо со стены напором идет. Сейчас этой воды стало гораздо больше, потому что тот насос, который у нас есть, уже не справляется, – поделился он.

Напомним, ранее жители многострадального Белова в очередной раз пожаловались на затопление подвалов и жилого пространства в домах. Власти рассказали, как будут решать эту проблему.