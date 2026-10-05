Катастрофа на ж/д: подросток решил устроить диверсию в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого подозревают в попытке диверсии на железной дороге.

– По данным следствия, 2 октября 2026 года несовершеннолетний совершил попытку поджога объекта транспортной подстанции, расположенного на объекте железнодорожной транспортной инфраструктуры в городе Новосибирске, – сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

По данным ведомства, перед этим с мальчиком связались неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили подростка совершить противоправные действия.

В итоге юного новосибирца задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на диверсию. Сейчас решается вопрос о заключении подростка под стражу, пишет Om1 Новосибирск.

Напомним, ранее похожий случай был и в Кузбассе – диверсант готовил железнодорожную катастрофу.