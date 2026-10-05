Наняли киллеров для убийства: на Урале мать и дочь попались спустя 27 лет

В Серове Свердловской области осенью 1999 года пропала местная жительница. Спустя несколько месяцев ее тело обнаружили в водоеме на территории местного завода. Почти 30 лет убийство оставалось нераскрытым. Теперь следователи установили всех участников преступления – оказалось, оно было заказным. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".

По версии следствия, расправу организовали мать и дочь. Женщины считали, что пропавшая девушка причастна к смерти их родственника, поэтому решили ее убить. Для этого они обратились к знакомому, который нашел киллера.

За убийство, как установили силовики, преступникам заплатили 15 тысяч рублей.

Исполнитель получил фотографию будущей жертвы, выследил ее на улице и познакомился с девушкой. Затем он пригласил ее к себе в квартиру, там он три раза ударил ее гантелей по голове, а затем задушил подушкой.

– После совершенного убийства мужчина пригласил своего друга для удостоверения факта исполнения заказа и оказания помощи в сокрытии трупа, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчины сфотографировали погибшую и передали снимки женщинам, которые организовали преступление. Затем тело вывезли к водоему возле местного завода, привязали к нему железобетонную плиту и сбросили в воду.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Разгадка появилась только в 2026 году, когда силовики получили новые сведения о произошедшем.

– Задержанные пособник и исполнитель убийства дали признательные показания, подтвердив их в ходе проверок показаний на месте, рассказав об обстоятельствах совершённого преступления, – сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В итоге задержали всех участников дела. Мать и дочь обвиняют в организации убийства, их знакомого – в подстрекательстве, а второго мужчину – в убийстве.

Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что резонансное дело об убийстве подростка в Кузбассе дошло до суда.