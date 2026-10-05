Свадьба с нигерийцем довела пенсионерку до суда в Липецкой области

В Грязях Липецкой области двух местных жительниц 56 и 68 лет обвиняют в организации незаконной миграции. Одна из женщин заключила фиктивный брак с гражданином Нигерии, чтобы помочь ему получить основания для пребывания в России.

По данным следствия, свадьба состоялась еще в 2011 году. Однако семейной жизни после нее не последовало: супруги, как выяснили полицейские, не собирались вести общий быт и, более того, до заключения брака даже не были знакомы.

Организовать схему, предположительно, помогла вторая женщина. Она занималась оформлением необходимых документов.

Однако через год после свадьбы нигериец уехал на родину. В дальнейшем мужчина неоднократно пытался вернуться в Россию по приглашению своей "супруги", но сделать этого не смог. Фактически супруги все это время жили раздельно, а в 2022 году официально развелись.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, уголовное дело направили в суд. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы.