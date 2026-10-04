Самый грязный город страны опять оказался в Кузбассе

Южная столица Кузбасса вновь признана самым вредным городом страны по концентрации мелкодисперсных взвесей PM2.5, передаёт независимый мониторинг "Чистое небо".
– Самый загрязнённый город – Новокузнецк, – сказано в сообщении.
Замеры опубликованы по состоянию на 1 октября. В Новокузнецке концентрация частиц достигала 24 мкг/м³. В Красноярске было 11 мкг/м³, Омске – 8 мкг/м³.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень PM2.5 не должен превышать 15 мкг/м³.
PM2.5 – это мелкодисперсные частицы диаметром до 2,5 мкм. Это сажа, зола, минеральная пыль, соли, органические вещества. Все они могут провоцировать различные болезни.
Напомним, Новокузнецк регулярно становится антилидером подобных рейтингов.