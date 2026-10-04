В Кузбассе на трассе столкнулись и загорелись фуры – ужасающие кадры

На кемеровской трассе жёстко столкнулись грузовики, что привело к разрушительным последствиям. Движение ограничили на много часов.
Накануне вечером на 43-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк в Ленинск-Кузнецком округе произошло ДТП с фурами, сообщает ГИБДД Кузбасса. Пострадали двое.
– По предварительной информации в результате ДТП 2 человека пострадало, – сказали в ГАИ.
Раненых экстренно увезли в больницу.
Грузовики после столкновения воспламенились. На участке организовали реверсивное движение. Ограничения продлились до самого утра – их сняли только ближе к 9:00 воскресенья.
Очевидцы опубликовали в соцсетях многочисленные фото и видео с места событий. На ужасающих кадрах запечатлено, как огонь беспощадно пожирает фуры, оставляя от них лишь "скелет".