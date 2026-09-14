Передумала лететь в ОАЭ: туроператор выплатил тюменке более 700 тысяч

Путевку на апрель тюменка приобрела в феврале. За семейный тур в ОАЭ она заплатила 476 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

Однако в начале марта ситуация на Ближнем Востоке обострилась, поэтому женщина решила не рисковать и отказаться от поездки. Она направила туроператору "ГОРТРЕВЕЛ" заявку на возврат денег.

Сначала компания вернула ей только 34,5 тысячи рублей, а в мае перечислила еще около 288,6 тысячи. Оставшуюся сумму туроператор выплатил уже после того, как женщина обратилась в суд.

Но на этом история не закончилась. Районный суд Тюмени взыскал с компании в пользу туристки не только оставшиеся деньги за путевку, но и дополнительные выплаты.

В итоге оператор должен выплатить женщине 735,3 тысячи рублей. В эту сумму вошли более 440 тысяч рублей неустойки, 15 тысяч рублей компенсации морального вреда, 228,4 тысячи рублей штрафа и 50 тысяч рублей расходов на юриста. Об этом пишет Nash Gorod.