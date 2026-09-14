Главврач кузбасской больницы оказался под статьей из-за долгов в 2 миллиона

Кемеровское УФАС привлекло к административной ответственности главного врача больницы. По данным ведомства, учреждение здравоохранения нарушило сроки оплаты товаров по договорам с пятью поставщиками.

УФАС выявило, что у больницы действительно есть просроченная задолженность перед всеми пятью поставщиками. Общая сумма долга – более 2 миллионов рублей. Также в организации отметили, что главврач признал свою вину.

Управление признало должностное лицо виновным в нарушении установленного законодательством порядка в сфере закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. Главврачу назначили штраф – 30 тысяч рублей.

Таким образом, кузбассовцам напоминают о том, что сроки оплаты по договорам с малым и средним бизнесом должны соблюдаться строго. За нарушение предусмотрена административная ответственность.