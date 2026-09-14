Авито: почти треть жителей Сибирского федерального округа выбирает разовые смены для подработки этой осенью

Среди направлений подработки осенью лидирует сборка и упаковка заказов – ее рассматривают 28% потенциальных исполнителей. Еще 20% готовы подрабатывать в торговом зале, 19% – заниматься доставкой, а 11% – работать с продуктами и готовой едой.

При выборе подработки жители СФО в первую очередь обращают внимание на размер вознаграждения и удобство формата. 33% хотят подрабатывать рядом с домом, а 31% – совмещать подработку с основной работой или учебой. Еще 26% важно условие отсутствие опыта при выходе на подработку, а 22% считают важной возможность самостоятельно выбрать удобную дату выхода.

В среднем жители СФО хотят получать 5 628 рублей за смену 6–8 часов. Для 43% комфортным ориентиром становится вознаграждение от 2 501 до 5 000 рублей, еще 21% рассчитывают на 5 001–7 500 рублей. При этом 13% хотели бы получать более 10 000 рублей за смену.

Главным поводом выйти на подработку для 31% стало желание накопить на конкретную цель. Еще 27% готовы искать дополнительную занятость, если есть привлекательные смены с высоким вознаграждением, а 14% – если появятся свободные несколько часов или выходной.

– Осенью люди особенно ценят возможность самостоятельно управлять своей занятостью: выбирать удобные смены, совмещать их с основной работой или учебой и заранее понимать условия и размер вознаграждения. Для бизнеса это означает необходимость предлагать понятные и гибкие форматы, которые можно быстро встроить в повседневный график человека. Платформенная занятость как раз позволяет одновременно учитывать потребности бизнеса и запрос исполнителей на свободу выбора, – комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка".

Онлайн-реклама влияет на выбор смен или предложений о подработке для 68% жителей СФО, готовых рассмотреть дополнительную занятость. Для 12% рекламные предложения становятся одним из главных факторов выбора, еще 26% учитывают их наряду с другими параметрами, а 31% обращают внимание на рекламу время от времени.

Среди площадок, где опрошенные жители СФО чаще всего замечают релевантную рекламу с предложениями о подработке, пользователи отмечают площадки электронной коммерции – их назвали 33% респондентов. Далее идут поисковые системы (31%), рекомендации друзей, коллег и родственников (27%) и видеоплатформы (16%).