В Кузбассе начнут контролировать цены на еду - список продуктов

За формированием цен на 24 ключевых продовольственных товара установят контроль – от производителя до прилавка. Такой механизм мониторинга прописан в проекте постановления Минпромторга.

В перечень вошли товары, которые Росстат использует для наблюдения за потребительской инфляцией. Среди них:

мясо (говядина, свинина, баранина, курица);

рыба;

сливочное и подсолнечное масло;

молоко;

сыр;

яйца.

Также под контроль попадут сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка и макароны. Из овощей – картофель, свёкла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

С 2027 года уполномоченные ведомства смогут запрашивать у Федеральной налоговой службы данные о сделках между участниками рынка, ценах и объёмах продаж, а также о доходах, расходах и прибыли компаний. В список этих органов Минпромторг предлагает включить себя, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат.

Новая система позволит оценивать цену не как итоговую цифру на ценнике, а как результат движения товара по всей цепочке. Если, к примеру, гречка или курица резко подорожают в рознице, регулятор сможет сопоставить эту цену с показателями предыдущих звеньев и определить, где именно начался рост. Это даст возможность отделять объективное удорожание себестоимости от изменений на следующих этапах.

При этом значительная разница между закупочной и розничной ценой сама по себе нарушением считаться не будет. В стоимость товара входят транспортировка, хранение, аренда, зарплаты и другие издержки. Документ не вводит единой допустимой наценки и не устанавливает автоматического потолка цен.

Выбор продуктов Минпромторг объясняет их значимостью для потребительской инфляции, пишет PROKUZBASS.RU.