В горах Карачаево-Черкесии нашли туристов из Ставрополья

В воскресенье, 13 сентября, спасатели нашли группу из шести туристов из Ставропольского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии. Компания отправилась по одному из маршрутов, но при спуске с Софийских озер в Зеленчукском районе сбилась с пути.

Когда стало известно, что группа не вернулась к назначенному времени, на поиски выдвинулись сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. М. Дзераева.

Спасатели нашли пропавших, помогли им спуститься к поляне и сопроводили в поселок Архыз. Отмечается, что маршрут путешественники не регистрировали в подразделениях МЧС России. Медицинская помощь туристам не потребовалась. Об этом пишет NewsTracker.