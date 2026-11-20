В Кемерове поставлена точка в масштабном уголовном деле о лесной мафии. Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 14 участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной рубкой леса в Ижморском районе. Ключевой фигурой банды оказался бывший начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству.

Следствием установлено, что чиновник создал ОПГ, в которую вошли 6 его подчиненных (инспекторов) и 9 предпринимателей-лесозаготовителей. Схема была циничной: они оформляли подложные договоры купли-продажи леса для "личных нужд граждан", а на деле вырубали деловой лес в промышленных масштабах.

По данным областной прокуратуры и СК Кузбасса, с февраля 2020 по декабрь 2021 года банда успела заготовить и пустить на продажу не менее 12 300 кубических метров древесины.

– Своими действиями причинили ущерб государству на сумму более 79 млн рублей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Еще на 25 миллионов оценили стоимость незаконно перевезенного леса.

Выявить масштабную аферу удалось благодаря совместной операции региональных управлений ФСБ, МВД (УЭБ и ПК) и Следственного комитета. В ходе расследования следователи провели более 57 обысков, изъяв 18 миллионов рублей наличными и тонны документации. Было допрошено более 450 свидетелей.

Суд признал виновными членов ОПГ по статьям об организации преступного сообщества, незаконной рубке и обороте древесины. Наказание оказалось суровым: сроки лишения свободы варьируются от 6 до 19 лет в колониях строгого и общего режимов. Также суд лишил чиновников права занимать должности и конфисковал орудия преступлений.

Помимо тюремных сроков, суд удовлетворил иск прокурора области: в доход государства уже конфискованы квартиры и автомобили банды на сумму свыше 16 миллионов рублей. На имущество осужденных наложен арест на общую сумму более 83 миллионов рублей.