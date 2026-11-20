Напомним, 10 марта на стадион "Химик" на улице Кирова в Кемерове нагрянули сотрудники силовых ведомств. В учреждении прошли обыски. Следом стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора стадиона. Мужчину обвинили в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, ущерб составил 1 миллион 650 тысяч рублей.

Обыски прошли и по месту жительства руководителя учреждения. Ранее редакция VSE42.RU публиковала эпичное видео задержания мужчины в домашней одежде.

После этого директору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщил редакции VSE42.RU источник, знакомый с ситуацией, недавно срок домашнего ареста продлили.

– Мужчина ходит с электронным браслетом, вынужден проживать по месту жительства, – уточнил собеседник издания.

Также на него продолжают распространяться и остальные ограничения, предусмотренные домашним арестом.