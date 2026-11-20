Утром 19 ноября 2026 года в Тырныаузе загорелась квартира в девятиэтажном доме на проспекте Эльбрусский. Огонь вспыхнул на пятом этаже. Жильцам пришлось срочно покидать свои квартиры: всего из дома эвакуировали 20 человек.

Пожарным удалось справиться с огнем примерно за час. К моменту ликвидации площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Однако без жертв не обошлось: при осмотре места происшествия спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии уточнили, что в тушении участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать, пишет "КП-Северный Кавказ".